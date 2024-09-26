В Україні вже підключили до мережі 100 МВт газової генерації - експерт

В Україні уже введено в експлуатацію 100 МВт газової генерації, до кінця 2024 року очікується підключення ще 200 МВт.

Про це повідомив директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко у коментарі для публікації Укрінформу.

"Процес пішов. Збудовано і введено в експлуатацію близько 100 МВт, і до кінця року додасться ще до 200. А в 2025-му до наступного опалювального сезону дійсно очікується введення в роботу 1 ГВт", - сказав експерт.

Він також зауважив, що енергетичні об'єкти потребують захисту, окремо виділивши зусилля НЕК "Укренерго" у цьому напрямку.

"Захистили основні об'єкти першим (військові габіони - короби з металевої зварної сітки, наповнені сипучим матеріалом - ред.), другим рівнем (саркофаги - ред.) захисту - підстанції насамперед - і накопичили великий запас резервного обладнання", - прокоментував Омельченко розбудову фізичного захисту системи передачі електрики.

Щодо захисту розподільних пунктів АЕС, який має забезпечувати НАЕК "Енергоатом", даних у експерта немає.

Як повідомлялося, міністр енергетики Герман Галущенко 6 вересня заявив, що в Україні вже профінансовано встановлення розподіленої генерації загальною потужністю 600 МВт. При цьому, за словами міністра, встановлено електростанцій на сотні мегаватт потужностей.