Ворог продовжує бити по енергетиці: Міненерго повідомило про знеструмлення в 11 областях

Упродовж минулої доби, 25 вересня, через обстріли і бойові дії були знеструмлення в одинадцяти областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зокрема, знеструмлення фіксували у Дніпропетровській, Донецькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Івано-Франківській, Сумській, Харківській, Херсонській та Чернігівській областях.

У Київській та Івано-Франківській областях внаслідок атаки БПЛА по території підстанцій було пошкоджено обладнання та виникло загорання. Це призвело до знеструмлення побутових споживачів. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки, живлення відновлено. Лише частково.

На Дніпропетровщині внаслідок обстрілу території підстанції виникло займання, при цьому вимикалась повітряна лінія. Споживачі не знеструмлювались. Загорання ліквідовано.

У Чернігівській області внаслідок ворожих обстрілів знеструмлювались побутові споживачі. Загалом без електропостачання залишались 1484 абоненти.

Також на Одещині під час повітряної тривоги вимикалась повітряна лінія, при цьому знеструмлювались підстанції та побутові споживачі, а також один з об'єктів знижував навантаження. Живлення відновлено.

У Міненерго уточнили, що минулої доби енергетики відновили живлення для 32 188 споживачів, що були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Станом на ранок 26 вересня залишаються частково або повністю знеструмленими через бойові дії та техпорушення 585 населених пунктів.

Як повідомлялося, уже в ніч проти 26 вересня унаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, через що Івано-Франківськ частково залишився без світла.