Уряд ФРН виділить €70 млн на підтримку енергосистеми України

Бюджетний комітет Бундестагу схвалив у середу, 25 вересня, пакет допомоги на загальну суму 70 мільйонів євро, призначений для сектора тепло- та електропостачання України. Ці гроші спрямують на забезпечення українських міст і громад малими теплоелектроцентралями, котлами, генераторами та сонячними панелями, повідомила пресслужба федерального міністерства економічної співпраці та розвитку. Мета такого підходу - створення децентралізованого енергопостачання за допомогою невеликих теплоелектростанцій або сонячних систем.

За даними німецького відомства, створення децентралізованого та гнучкого енергопостачання за допомогою невеликих теплоелектроцентралей, котлів, генераторів та сонячних систем має на меті запобігти найгіршим наслідкам у постраждалих містах та громадах, особливо на тлі наближення зими. Завдяки такій допомозі, громадські центри, лікарні, школи та інші соціальні об'єкти отримають більш надійне та незалежне енергопостачання, наголошують у Берліні.

На думку міністерки Свеньї Шульце (Svenja Schulze), Росії буде "не так просто" зруйнувати децентралізовану енергосистему в Україні, цитує інформагенція AFP.

Галущенко наголосив на важливості допомоги партнерів для проходження зими

Тим часом міністр енергетики України Герман Галущенко наголосив на важливості допомоги від партнерів для проходження наступної зими. Це випливає з поширеного пресслужбою українського відомства коментаря

урядовця щодо заяви міністерської групи G7+ на рівні глав МЗС, яка відбулася на полях 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Галущенко наголосив на важливості продовження допомоги з реконструкції енергетичного сектору, що є життєво необхідним в умовах атак Росії на енергосистему України.

"Ми надзвичайно цінуємо рішучу позицію наших партнерів щодо готовності й надалі підтримувати відновлення українського енергосектора і наше прагнення побудувати більш децентралізовану, стійку та гнучку енергосистему", - заявив Галущенко, слова якого наводить пресслужба відомства.