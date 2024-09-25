В Україні зростає споживання електроенергії

В Україні у середу зростає рівень споживання електроенергії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє НЕК "Укренерго" у Фейсбуці.

"Споживання, порівняно з попереднім днем, зросло. Сьогодні, 25 вересня, його рівень, станом на 9:30, був на 2,3% вищим, ніж в цей же час попереднього дня - у вівторок, 24 вересня", - йдеться у повідомленні.

рім того, 24 вересня максимальний рівень споживання на 1% перевищував показники понеділка, 23 вересня.

Оператор енергосистеми просить споживачів за можливості перенести використання потужних електроприладів на денні години - з 10:00 до 16:00. Наголошується, що у години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності, а на енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти.

Протягом доби відбуватиметься імпорт електроенергії з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 20 005 МВт-год., з максимальною потужністю в окремі години до 1531 МВт. Експорт: не відбувається і не передбачається", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у середу, 25 вересня, застосування графіків погодинних відключень світла не прогнозується.