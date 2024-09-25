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Держгеонадра продала п'ять нафтогазових спецдозволів за 1,2 млрд грн
23:41 24.09.2024 |
Державна служба геології та надр України реалізувала на аукціоні 5 нафтогазових спецдозволів за 1,18 млрд грн. Про це повідомляє Асоціація газовидобувних компаній України на своїй сторінці у мережі Facebook.
«Сьогодні на платформі «Prozorro.Продажі» відбулося 5 нафтогазових аукціонів. За можливість розробляти ділянки у Львівській, Полтавській та Івано-Франківській областях інвестори заплатили майже 1,18 млрд грн», - йдеться у повідомленні.
Як зазначає асоціація, Західно-Мажарівську площу на Полтавщині продано за понад 1 млрд грн при початковій вартості 313,9 млн грн. Під час торгів ціна зросла у 3,2 раза, або на 220%. Переможцем виявилося АТ «Укргазвидобування».
Північно-Вівнянська площа у Львівській області вартувала інвестору 25 млн грн. Вартість збільшилася у 17 разів, або на 1 602% від стартової. У торгах переміг «Стрийнафтогаз».
Південно-Гірську площу на Львівщині реалізовано за 16,5 млн грн. Фінальна сума зросла в 3,5 раза порівняно з початковою, або на 255% від виставленої на старті. Переможець - ТОВ «Горизонти» з групи компаній «Західнадрасервіс».
Криницьку площу у Львівській області продали за 108,6 млн грн. Вартість зросла у 18.3 раза, або на 1 728% від початкової ціни (5,9 млн грн). Перемогло в торгах ТзОВ «Євро-Промпостач».
Північно-Глибівську площу на Івано-Франківщині було реалізовано за 24 млн грн при стартовій ціні 6 млн грн. Зростання - ну 3,5 раза, або на 255%. Переможець - ТОВ «УкрЗахідГаз».
Загалом, зазначається у повідомленні, за п'ять нафтогазових спецдозволів змагалося 20 учасників. Усі компанії, які брали участь у е-торгах, - українські.
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