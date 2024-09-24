Національна комісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), змінила порядок формування ціни електроенергії для споживачів постачальника "останньої надії" (ПОН) у бік її збільшення на період з 1 жовтня до 31 грудня 2024 року.

Регулятор, зокрема, підвищив на три місяці коефіцієнт, що використовується для визначення ціни електроенергії для споживачів ПОПН на базі середньозваженої ціни е/е на ринку на добу вперед (РДВ) з 1,25 до 1,5.

На сьогодні ціна е/е для споживачів ПОН на розрахунковий місяць визначається з урахуванням середньозваженої фактичної ціни е/е на РДВ за перші 20 днів попереднього розрахункового періоду, збільшеної на коефіцієнт, що враховує ризики коливання цін на балансувальному ринку (БР) та РДВ у розмірі 1,25.

Рішення регулятора збільшити коефіцієнт з 1,25 до 1,5 закріплено у проєкті постанови "Про внесення змін до порядку формування ціни, за якою здійснюється постачання е/е споживачам постачальником "останньої надії", прийнятому на засіданні у вівторок. Документ набуде чинності з 1 жовтня цього року.

"У результаті масштабних обстрілів енергетичної системи України відбулося зростання вартості е/е для врегулювання небалансів е/е. При цьому ППН (держпідприємство зовнішньоекономічної діяльності "Укрінтеренерго") через набуття статусу "Дефолтний" відповідно до Правил ринку набуває е/е для потреб власних споживачів виключно на БР", - йдеться в обґрунтуванні регулятора до ухваленого рішення.

Крім того, як зазначила комісія, 20 травня 2024 року була прийнята постанова №949 "Про граничні ціни на ринку "на добу вперед" та балансувальний ринок", що змінила максимальні граничні ціни на РДВ, ВДР та БР, що також вплинуло на коливання цін, зокрема на РДВ та БР.

"До НКРЕКП звернулося ДПЗД "Укрінтеренерго" з пропозицією внесення змін до Порядку щодо збільшення коефіцієнта, що враховує ризики РДВ з 1,25 до 1,5. При цьому "Укрінтеренерго" зазначило, що, починаючи з квітня 2024 року вартість е/е для врегулювання небалансів перевищує середньозважену фактичну ціну е/е на РДВ з урахуванням чинного коефіцієнта, що враховує ризики від коливання цін на БР та РДВ на рівні 1,25", - пояснив регулятор.

Як повідомлялося, ДПЗД "Укрінтеренерго" виконує функцію ПОН на ринку електроенергії з 1 січня 2019 року та було визначено урядом на позаконкурсній основі. Його функції як ПОН були кілька разів пролонговані.