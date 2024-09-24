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Франція надасть Україні щонайменше EUR60 млн для підтримки енергетики до кінця 2024 р.
10:52 24.09.2024 |
Франція до кінця поточного року надасть Україні щонайменше EUR60 млн до кінця цього року, повідомив спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн.
"З наближенням зими ситуація стає критичною - ми повинні діяти зараз, щоб швидко запропонувати конкретні енергетичні рішення", - написав він у соцмережі X за підсумками засідання міністерської групи G7+ з енергетичної підтримки України на рівні глав МЗС на полях 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у понеділок увечері.
Держсекретар США Ентоні Блінкен на цій зустрічі зазначив, що країни G7+ від початку повномасштабного вторгнення РФ мобілізували понад $4 млрд на підтримку енергетичного сектору України.
У заяві за результатами міністерської зустрічі G7+ наголошується, що країни вітають подальші зобов'язання з надання фінансування та підтримки в негрошовій формі для покриття найнагальніших потреб українського енергетичного сектору, зокрема ремонту пошкоджених електростанцій і систем централізованого теплопостачання, розгортання нових, розподілених джерел енергії, аварійного резервного живлення для критично важливих служб і пасивного захисту енергетичної інфраструктури.
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