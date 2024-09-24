Франція надасть Україні щонайменше EUR60 млн для підтримки енергетики до кінця 2024 р.

Франція до кінця поточного року надасть Україні щонайменше EUR60 млн до кінця цього року, повідомив спеціальний уповноважений президента Франції з питань допомоги та відновлення України П'єр Ельброн.

"З наближенням зими ситуація стає критичною - ми повинні діяти зараз, щоб швидко запропонувати конкретні енергетичні рішення", - написав він у соцмережі X за підсумками засідання міністерської групи G7+ з енергетичної підтримки України на рівні глав МЗС на полях 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН у понеділок увечері.

Держсекретар США Ентоні Блінкен на цій зустрічі зазначив, що країни G7+ від початку повномасштабного вторгнення РФ мобілізували понад $4 млрд на підтримку енергетичного сектору України.

У заяві за результатами міністерської зустрічі G7+ наголошується, що країни вітають подальші зобов'язання з надання фінансування та підтримки в негрошовій формі для покриття найнагальніших потреб українського енергетичного сектору, зокрема ремонту пошкоджених електростанцій і систем централізованого теплопостачання, розгортання нових, розподілених джерел енергії, аварійного резервного живлення для критично важливих служб і пасивного захисту енергетичної інфраструктури.