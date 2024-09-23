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«Це змінить правила гри». Найбільші банки світу вирішили підтримати ядерну енергетику
22:43 23.09.2024 |
Чотирнадцять банків світу, зокрема з-поміж найбільших фінансових організацій, зобов'язалися збільшити підтримку ядерної енергетики, щоб до 2050 року потроїти світові потужності виробітку. Про це йдеться у пресрелізі ініціативи.
До країн, які торік схвалили Декларацію Конференції ООН зі зміни клімату COP28, у понеділок, 23 вересня, долучилися Abu Dhabi Commercial Bank, Ares Management, Bank of America, Barclays, BNP Paribas, Brookfield, Citi, Credit Agricole CIB, Goldman Sachs, Guggenheim Securities LLC, Morgan Stanley, Rothschild & Co., Segra Capital Management і Societe Generale.
Публічна демонстрація підтримки стала довгоочікуваним визнанням того, що фінансовий сектор має відіграти вирішальну роль у переході до низьковуглецевої енергетики, зазначає Financial Time.
Складність та висока вартість фінансування ядерних проєктів стали перешкодою для будівництва нових електростанцій та призвели до значного уповільнення темпів зростання в західних країнах після будівництва низки реакторів у 1970-х та 1980-х роках.
"Ця подія змінить правила гри", - сказав Джордж Боровас, голова ядерної практики юридичної фірми Hunton Andrews Kurth і член правління Всесвітньої ядерної асоціації.
Досі, за його словами, банкам було політично важко підтримувати нові ядерні проєкти, які часто вимагали схвалення з боку офісу генерального директора.
Водночас банки могли б підтримати нові станції, збільшивши пряме кредитування та проєктне фінансування ядерних компаній, організувавши продаж облігацій або надавши компаніям доступ до приватних інвестиційних чи кредитних фондів.
Нинішнє рішення експерти називають "переломним моментом", оскільки така підтримка допоможе нормалізувати ядерну енергетику як "частину вирішення проблеми зміни клімату", а не як "необхідне зло".
Ядерна енергетика також починає отримувати підтримку від великих технологічних компаній, що бачать у ній низьковуглецеве рішення для забезпечення роботи дата-центрів. Microsoft уклав 20-річний контракт з Constellation Energy на відновлення роботи ядерного реактора потужністю 835 мегаватів на АЕС Три-Майл-Айленд у Пенсільванії, який перебував у процесі виведення з експлуатації.
Довідка
Декларацію COP28 про збільшення потужностей ядерної енергетики втричі до 2050 року підтримали понад 20 країн, серед яких і Україна. Підписанти визнали ключову роль ядерної енергетики в досягненні глобальних нульових викидів парникових газів. Документ ухвалено у грудні 2023 року на Всесвітній Конференції ООН зі зміни клімату (COP28) в Дубаї.
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