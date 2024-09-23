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АНАЛІТИКА

Долар США зміцнюється до євро та фунта, дешевшає у парі з єною

 

Долар США зміцнюється до євро та фунта стерлінгів на торгах у понеділок, дешевшає в парі з єною.

Розрахований Індекс DXY показує динаміку долара щодо шести валют (євро, швейцарський франк, єна, канадський долар, фунт стерлінгів і шведська крона), збільшився на 0,19%, ширший WSJ Dollar Index - на 0,04%.

Пара євро/долар за даними на 14:55 кв торгується на рівні $1,1123 проти $1,1165 на закриття попередньої сесії.

Європейська валюта дешевшає на тлі нових сигналів спаду економічної активності в єврозоні, що посилили очікування на чергове зниження ставок Європейським центральним банком (ЄЦБ).

Попереднє значення розрахованого Hamburg Commercial Bank (HCOB) і S&P Global зведеного індексу менеджерів із закупівель (PMI) у єврозоні у вересні становило 48,9 пункту, що є мінімумом з січня поточного року. Показник знизився порівняно з 51 пунктом у серпні, виявившись гіршим за консенсус-прогноз опитаних Trading Economics експертів, на рівні 50,6 пункту. Значення PMI нижче позначки 50 пунктів свідчить про спад економічної активності.

ЄЦБ може знову опустити ключові ставки в жовтні, зазначає економіст Hamburg Commercial Bank Сайрус де ла Рубіа, слова якого наводить The Wall Street Journal.

У Британії зведений PMI зменшився у вересні до 52,9 пункту з серпневих 53,8 пункту, виявившись також гіршим за середній прогноз ринку (53,5 пункту).

Вартість фунта стерлінгів до долара під час торгів становить $1,3315 проти $1,3324 за підсумками сесії у п'ятницю.

Увага трейдерів цього тижня спрямована на остаточні дані про динаміку ВВП США за другий квартал, а також звіт про доходи та витрати американців за серпень, що включає ключовий показник інфляції, який відстежується Федеральною резервною системою (ФРС).

Курс долара до єни опустився в понеділок до 143,64 єни із 143,92 єни на закриття попередньої сесії.

Пара долар/офшорний юань торгується на рівні 7,0575 юаня проти 7,0416 юаня за підсумками попередньої сесії.

У понеділок китайський ЦБ влив у фінансову систему 74,5 млрд юанів ($10,6 млрд) у рамках 14-денних операцій зворотного РЕПО. Ставку за цими операціями було знижено до 1,85% річних з 1,95%.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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