У рамках енергетичної допомоги Литва передає Україні теплову електроцентраль

Очікується, що вона розпочне працювати в українській енергосистемі ще до початку зими.

На прес-конференції у Брюсселі президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що від початку російсько-української війни Кремль націлився на енергетику у спробі занурити Україну в темряву. За цей час знищено половину енергетичної інфраструктури, що еквівалентно потужностям трьох країн Балтії разом узятих.

Окремо вона зупинилася на 12-годинній атаці 26 серпня, внаслідок якої мільйони українців на кілька годин залишилися без світла. "Як друзі та партнери України, ми повинні зробити все можливе, щоб світло не вимикалося. І з наближенням зими ми повинні зігріти хоробрих людей України, одночасно підтримуючи роботу економіки", - наголосила глава ЄК.

За її словами, загалом Україні на зиму треба17 ГВт потужностей. Європейська сторона готова покрити чверть. Частково за рахунок допомоги із відновленням. На сьогодні через механізм цивільного захисту передано понад 10 000 генераторів та трансформаторів.

"І поки ми говоримо, у Литві розбирають цілу теплову електростанцію, яка за нашої підтримки частинами вирушає в Україну, а потім збирається в Україні. Це показує, наскільки довго Європейський Союз і держави-члени готові підтримувати її", - сказала фон дер Ляєн .

Заяву про передачу теплової електростанції з Литви вона повторила минулої п'ятниці на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Що це за станція, голова Єврокомісії не уточнила, але, зважаючи на все, йдеться про Вільнюську ТЕЦ-3.

Принаймні, саме про неї повідомлялося раніше. У середині липня про передачу ТЕЦ оголосила литовська компанія Ignitis Gamyba. Тоді ж було підписано угоду про гуманітарну допомогу. За даними DW, із оператором передачі "Хмельницькобленерго".

"Ми вирішили передати обладнання Вільнюської ТЕЦ-3 не просто так. Крім того, що воно добре працюватиме в енергетичній інфраструктурі України, воно також відповідає потребам оператора системи передачі", - заявила Аста Сунгайлене, гендиректорка Ignitis Gamyba.

Що відомо про Вільнюську ТЕЦ

Вільнюська ТЕЦ-3 була третьою за величиною електростанцією у Литві. Її встановлена теплова потужність складала 600 МВТ, електрична - 360 МВт.

Об'єкт почали будувати у 1970-х роках на лівому березі річки Неріс на території села Йоченю, за 13 кілометрів від центру столиці. Перший агрегат було встановлено влітку 1983-го, тоді ж завершили монтаж димаря заввишки 250 м та будівництво мазутного резервуару на 20 000 тонн. До середини осені переважна більшість робіт добігала кінця. А 29 грудня 1983 вважається офіційно датою запуску нової ТЕЦ.

На початок 2010-х Вільнюська ТЕЦ-3 була станцією з найвищими викидами у Литві. У зв'язку з цим було оголошено плани зупинити роботу. У 2013 році пропонувалося провести реконструкцію під використання біопалива чи побутових відходів, але за два роки в уряді заявили, що ТЕЦ не є необхідною для Вільнюса в плані забезпечення теплом.

Що стосується обладнання, то паровий котел із проміжним пароперегрівачем вироблений Таганрозьким котельним заводом. Турбіна - Ленінградським металевим заводом, турбогенератор - Харківським заводом "Електроважмаш". Відповідно, обладнання Вільнюської ТЕЦ-3 має бути добре знайомим українським енергетикам.

Як зазначила Аста Сунгайлене, станцію зупинили у 2015-му, оскільки експлуатаційні витрати були надто високі, а її блоки не суттєво впливали на стабільність литовської енергосистеми.

"Хоча станцію закрито протягом дев'яти років, нам вдалося зберегти обладнання, яке зберегло повну функціональність. Станція пропрацювала понад 30 років і забезпечувала теплом близько половини Вільнюса. Тепер це обладнання сприятиме відновленню інфраструктури в Україні", - наголосила вона.

Вистачить на місто розміром із Вільнюс?

До пакету допомоги від Ignitis Gamyba входить понад 300 одиниць обладнання Вільнюської ТЕЦ-3. Але значно більшу цінність становлять терміни поставки та інтеграції в енергосистему України.

У компанії не розголошують деталі щодо потужності обладнання або щодо української електростанції, на яку воно буде передано. Наголошується лише на тому, що максимально швидка доставка та підключення є головним пріоритетом у критичний період 2024 року.

Однак, як заявив міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, передана ТЕЦ має запрацювати в Україні цієї зими. "Плануємо зробити все вчасно. Ми маємо це зробити, тому що в іншому випадку у багатьох людей може не бути ні світла, ні тепла", - говорив він улітку.

За його словами, російські атаки з початку 2024 року знищили інфраструктуру вартістю понад 11 млрд євро. Майбутня зима в Україні буде дуже важкою, тож партнери мають допомогти. "Щоб ціла низка міст - чи то Чернігів, Харків чи інші - не замерзла і була зі світлом", - сказав міністр.

Демонтаж Вільнюської ТЕЦ проводився за участю литовських спеціалістів. Монтажні роботи в Україні мають проводитися силами українських. Усі роботи фінансує Європейська комісія.

На думку Крейвіса, електроцентраль здатна забезпечити електроенергією місто розміром із Вільнюс. Тобто із населенням близько 550 тисяч осіб.

"Це справді велика кількість електроенергії. Майже 400 МВт. А ще й тепло. Якщо вона зігрівала Вільнюс, то могла б стати в нагоді місту такого ж розміру. Можливо, не все місто в Україні вдасться забезпечити електрикою, але це, безумовно, суттєва допомога. Коли українці побачили якість нашого обладнання, вони зраділи, що можуть отримати його", - додав він.

Зазначимо, ймовірно, з міркувань безпеки українська сторона досі публічно не коментувала отримання литовської ТЕЦ. Проте напередодні зими на рахунку кожен мегават, і допомога навіть на 400 МВт буде дуже доречною.