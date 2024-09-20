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Для України хочуть купити більше великогабаритного енергообладнання – ПРООН
23:43 20.09.2024 |
В ООН працюють над тим, щоб купити більше великогабаритного енергетичного обладнання для України.
Про це інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" розповіла помічниця Генерального секретаря ООН і директор Кризового бюро ПРООН Шоко Нода.
"Організація Об'єднаних Націй через ПРООН допомогла забезпечити стабільний доступ до електроенергії більш ніж шести мільйонам українців і наразі працює над тим, щоб закупити ще більше великогабаритного енергетичного обладнання", - сказала вона в ексклюзивному інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Вона зазначила, що програма ПРООН "Відновлення зеленої енергетики" робить кроки у відновленні інфраструктури та підтримці переходу України на "зелену" енергетику.
Головними досягненнями програми Нода назвала встановлення газових електростанцій, сонячних електростанцій, автотрансформаторів, газогенераторних установок й іншого критично важливого обладнання для підготовки до зими, а також початок ініціативи Build Back Greener спільно з Міністерством енергетики України.
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