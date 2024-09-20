Фон дер Ляєн оголосила про «зимовий план» ЄС для України

Європейська комісія розробила план із підтримки України взимку, який фокусується на ремонті енергетичної інфраструктури, подальшому поєднанні української мережі з європейською та стабілізації потоків всередині країни. Таким чином Брюссель хоче забезпечити додаткові 4,5 ГВт потужностей.

Про це президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила під час спільної Президентом Володимиром Зеленським пресконференції у Києві, передає кореспондент Укрінформу.

«Комісія розробила план на зиму для України, який я презентувала в Брюсселі разом із Фатіхом Біролем, директором Міжнародного енергетичного агентства, який також вас підтримує. План Комісії побудовано довкола трьох пріоритетів: по-перше, ми допомагаємо вам відремонтувати те, що пошкодили російські удари. Ми маємо на меті відновити спроможності в обсязі 2,5 гігаватів цієї зими», - сказала вона.

Фон дер Ляєн відзначила, що таким чином буде покрито близько 15% потреб України протягом прийдешньої зими.

Другим елементом плану Єврокомісії є продовження поєднання України з електромережою Європи, що дозволить експортувати 2 гігавати до України - близько 12% потреб України взимку.

«За допомогою цих двох стовпів - ремонт та приєднання - ми зможемо покрити близько 25% потреб України цієї зими. Це на додачу до власного виробництва України», - підкреслила президентка Єврокомісії.

Третій "стовп" плану полягає в стабілізації, тобто Брюссель працюватиме над забезпеченням стабільного потоку енергії по Україні попри російські атаки на крупні інфраструктурні обʼєкти. Як приклад цієї роботи, фон дер Ляєн згадала, що прямо зараз Євросоюз працює над відправленням мобільних газових турбін до України і сонячних панелей, а також вона обговорила із Зеленським фізичний захист електростанцій.

«Це пріоритет із підтримки енергетичної інфраструктури. Щодо фінансування, ми вже надали щонайменше 2 млрд євро на безпеку енергетики України, а також негрошові пожертви країн-членів, наприклад 10 тисяч трансформаторів і генераторів чи литовська електростанція, яку транспортували з Литви і побудували в Україні. Далі буде більше», - поінформувала президентка Єврокомісії.

Як повідомляв Укрінформ, у п'ятницю до української столиці із візитом прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона має намір обговорити підтримку України з боку Європи, «від готовності до зими до оборони, вступу в ЄС і прогресу по кредитах G7».