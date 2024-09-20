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АНАЛІТИКА

МЕА закликає міжнародних партнерів посилити підтримку енергетичного сектору України

 

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) опублікувало звіт із рекомендаціями для України та міжнародних партнерів, спрямованими на зміцнення енергетичної безпеки країни та підвищення стійкості енергосистеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЕА.

Це є надзвичайно важливим напередодні прийдешньої зими, враховуючи можливі загрози з боку російських атак на енергетичну інфраструктуру.

У доповіді "Енергетична безпека України та прийдешня зима" виділено 10 основних заходів, включаючи зміцнення фізичної та кібербезпеки критичної інфраструктури, пришвидшення постачання обладнання для ремонту, децентралізацію енергопостачання та збільшення імпорту електроенергії з ЄС.

Міністр енергетики України Герман Галущенко висловив вдячність МЕА та виконавчому директору Фатіху Біролю за постійну підтримку та експертну допомогу.

"Ці рекомендації є надзвичайно цінними для зміцнення стійкості нашої енергетичної системи у складних умовах", - зазначив міністр.

МЕА також підкреслює, що ці заходи не лише допоможуть у короткостроковій перспективі, але й стануть основою для створення сучасної енергосистеми, інтегрованої з європейською.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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