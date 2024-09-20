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МЕА закликає міжнародних партнерів посилити підтримку енергетичного сектору України
23:11 19.09.2024 |
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) опублікувало звіт із рекомендаціями для України та міжнародних партнерів, спрямованими на зміцнення енергетичної безпеки країни та підвищення стійкості енергосистеми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЕА.
Це є надзвичайно важливим напередодні прийдешньої зими, враховуючи можливі загрози з боку російських атак на енергетичну інфраструктуру.
У доповіді "Енергетична безпека України та прийдешня зима" виділено 10 основних заходів, включаючи зміцнення фізичної та кібербезпеки критичної інфраструктури, пришвидшення постачання обладнання для ремонту, децентралізацію енергопостачання та збільшення імпорту електроенергії з ЄС.
Міністр енергетики України Герман Галущенко висловив вдячність МЕА та виконавчому директору Фатіху Біролю за постійну підтримку та експертну допомогу.
"Ці рекомендації є надзвичайно цінними для зміцнення стійкості нашої енергетичної системи у складних умовах", - зазначив міністр.
МЕА також підкреслює, що ці заходи не лише допоможуть у короткостроковій перспективі, але й стануть основою для створення сучасної енергосистеми, інтегрованої з європейською.
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