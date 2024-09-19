У Європі припинення транзиту російського газу майже не відчутне - Bloomberg

Європа має всі можливості підтримувати стабільне постачання газу цієї зими, навіть попри припинення транзиту російського газу через Україну.

Як передає Укрінформ, про це заявив головний виконавчий директор компанії Uniper SE Майкл Льюїс, повідомляє Bloomberg.

Хоча такі країни, як Австрія і Словаччина все ще залежать від палива зі Сходу, закінчення 31 грудня угоди про транзит між Україною і Росією мало що змінить на зміцнілому європейському ринку природного газу, зазначив Льюїс.

«Певний обсяг газу піде з ринку, але він відомий ринку і закладений в ціні. Наша позиція досить сильна, щоб увійти в зиму», - сказав Льюїс на конференції Gastech в Х'юстоні.

Європа створила запаси газу ще до початку опалювального сезону. Зараз вона також отримує стабільні поставки з Норвегії та збільшила імпорт скрапленого природного газу від таких виробників, як США, щоб допомогти компенсувати вже скорочені обсяги, які все ще надходять з Росії.

Відповідаючи на запитання про альтернативи для заміни транзитної угоди, термін дії якої закінчується, Льюїс сказав, що Uniper не має наміру купувати російський газ.

«Ми повинні побачити завершення війни, перш ніж відбудуться будь-які розумні дискусії, кінець війни і реальне відновлення відносин між ЄС і Росією», - сказав він.

Німеччина, і зокрема Uniper, більше не купує газ у російського «Газпрому». Після вторгнення Росії в Україну і обмеження експорту газу до Європи компанія, яка колись була одним із ключових клієнтів «Газпрому», була змушена платити сотні мільйонів євро на день за альтернативні поставки і змогла зробити це лише за державної підтримки. У червні міжнародний арбітраж присудив Uniper понад 13 мільярдів євро (14,5 мільярда доларів) компенсації за обсяги російського газу, не поставлені «Газпромом» з середини 2022 року.

Як повідомляв Укрінформ, компанія Wien Energie GmbH, яка забезпечує енергією два мільйони людей у столиці Австрії та її околицях, заявила, що з наступного року, вперше за останні десятиліття, не потребуватиме російського палива.