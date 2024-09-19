ЄС виділяє Україні додаткові 160 млн євро на енергетичну безпеку напередодні зими

Європейський союз виділить Україні 160 млн євро для підтримки енергетичної безпеки України напередодні зими, з яких 60 млн євро гуманітарної допомоги буде виділено для притулків та на обігрівачі, а 100 млн євро із заморожених російських активів буде направлено на ремонтні роботи та поновлювані джерела енергії.

Відповідну заяву зробила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер у Брюсселі на спільній з виконавчим директором Міжнародного енергетичного агентства Фатіхом Біролем (Fatih Birol) пресконференції.

"Щонайменше 2 млрд євро підтримки енергетичної безпеки вже було надано Україні після повномасштабного вторгнення Росії. Сьогодні ми зробимо доступними 160 млн євро, з яких 60 млн євро гуманітарної допомоги буде виділено для притулків і обігрівачів і 100 млн євро заморожених російських активів буде спрямовано на ремонтні роботи та відновлювальні джерела енергії", - заявила вона.