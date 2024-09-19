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«Важко, але не катастрофічно»: посол ЄС поділилася прогнозами щодо відключень електрики взимку
12:32 19.09.2024 |
У Євросоюзі вважають, що Україну з побитою обстрілами енергосистемою чекає непроста зима, але ситуація не буде катастрофічною.
Про це в інтерв'ю "ЄвроПравді" розповіла посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.
Матерновій поставили запитання про те, наскільки важкої зими для України очікують європейські колеги і як може виглядати песимістичний сценарій.
"Дивіться, я, звичайно ж, очікую, що будуть певні відключення електроенергії. Але з усіх обговорень, які ми провели, усі сценарії, які ми отримували, кажуть, що ситуація не буде катастрофічною. Так, буде складно. Так, ця зима не буде приємною", - відповіла Матернова.
За її словами, найбільш вразливими є Київ, Харків та Одеса, а також інші міста з централізованим опаленням.
Її запитали про побоювання, чи не стане ситуація зі світлом і опаленням настільки скрутною, що це змусить мільйони українців їхати до Європи, та чи готується ЄС до такого сценарію-катастрофи.
"Я дійсно сподіваюся, що у нас не буде катастрофічного сценарію, але немає жодних сумнівів, що у нас буде важка зима. Я буду тут, у Києві, тож відчуватиму це особисто.
Але Євросоюз довів свою здатність адаптуватися. Ми вже показали, що готові підтримати мільйони біженців, які перетнули кордон через війну. Ми вперше в історії задіяли директиву про тимчасовий захист, щоб дозволити людям працювати і мати гідне життя, чекаючи на можливість повернутися в Україну. Тож так, ми розглядаємо різні сценарії, і я вважаю, що ми будемо готові", - сказала Матернова.
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