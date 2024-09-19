ЄС планує збільшити потужність експорту електрики в Україну та постачатиме обладнання – посол

Для підтримки побитої обстрілами української енергосистеми у холодну пору року ЄС планує збільшити експорт електроенергії в Україну, а також готує постачання енергообладнання.

Про це в інтерв'ю "ЄвроПравді" розповіла посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.





Вона зазначила, що у ЄС вже кілька місяців тому почали готувати заходи, які допоможуть полегшити ситуацію для української енергосистеми взимку.

"Перш за все, ведуться активні переговори з ENSO-E, тобто з оператором Європейської континентальної електромережі, до якої підключені Україна і Молдова, про збільшення потужності з'єднання з вами", - деталізувала посол.

Вона пояснила, що йдеться не про розширення ліній для експорту, а збільшення регуляторного ліміту для них, який зараз встановлений на рівні 1,7 гігавата, хоча технічно можливо отримувати більше двох гігават.

"Інша річ, яку ми зробили, - виділили Україні 200 мільйонів євро як гранти. Половина цих коштів піде через секретаріат енергетичного співтовариства у Відні, інша половина - через німецьку установу KFW. Один піде на підтримку "Укренерго", оператора енергосистеми. Інший - на ремонт українських ТЕС. Адже саме там можна отримати найбільшу кількість гігават генерації якнайшвидше. І на додаток, трохи коштів піде на ремонт відновлюваних джерел енергії", - розповіла Матернова.

Вона нагадала і про постачання великого енергообладнання, що надходить Україні через Механізм цивільного захисту ЄС не тільки від країн-членів, а й інших партнерів. ЄС організовує логістику та оплачує її. Україна через цей механізм вже отримала більше тисячі великих промислових генераторів.

"Просто зараз ми допомагаємо доправити до України великі турбіни, які також допоможуть вам бути готовими до зими", - розповіла посол.

Катаріна Матернова додала, що теперішні приготування до зими доводять, наскільки Україні важливо інвестувати в розподілені, децентралізовані джерела енергії по всій країні, і що мала генерація має бути пріоритетом.

"Треба зацікавити у цьому місцеві громади, місцевий бізнес. Це те, що можуть робити не тільки великі енергетичні компанії та держава. Це може робити бізнес з інших секторів, інвестуючи у місцеве виробництво електроенергії, правда ж?

Біомаса, геотермальна енергія, акумулятори, відновлювані джерела енергії - я маю на увазі сонячні електростанції та вітряки. У все це треба інвестувати. Тоді ви отримаєте суміш різних джерел електроенергії. Це робить систему найбільш стійкою", - сказала вона.