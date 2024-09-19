Ядерні регулятори України та Норвегії розпочали два нових проєкти

У 2024 році Державна інспекція ядерного регулювання України та Норвезьке агентство з радіаційної та ядерної безпеки (DSA) розпочали реалізацію двох нових спільних проєктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ДІЯРУ.

"Перший проєкт - NORM - це спільна робота над регламентом безпечного поводження з неядерними природними радіоактивними матеріалами", - йдеться у повідомленні.

У ДІЯРУ уточнили, що цей комплексний проєкт має поліпшити контроль за різними аспектами діяльності підприємств, які генерують неядерні природні радіоактивні матеріали.

Другий проєкт - ARGOS - має посилити систему аварійної готовності та реагування на радіаційні аварії. Станом на середину вересня вже тривають навчання українських фахівців та налаштування переданого норвезькою стороною програмного забезпечення.

Як повідомлялося, станом на 2024 рік ДІЯРУ та DSA реалізовують 18 спільних проєктів. Зокрема, ядерні регулятори співпрацюють у напрямках розробки процедур відновлення регуляторного контролю над ядерними об'єктами, які постраждали від окупації та бойових дій; обстеження звільнених територій та забезпечення їх обладнанням для радіаційної розвідки.

Загалом Держатомрегулювання та DSA від початку співпраці у 2014 році дали старт 42 спільним проєктам, з яких 24 вже завершені.