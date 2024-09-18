11 з 13 компаній-переможців спеціального аукціону з придбання резервів підтримки частоти (РПЧ), на якому було придбано 99МВт потужності для балансування енергосистеми з жовтня 2025 року, внесли забезпечення на рахунки ескроу, передає Енергореформа.

Про це повідомила НЕК "Укренерго", заззначивши, що таким чином вони фінансово прогарантували свої зобов'язання щодо будівництва відповідної потужності.

Згідно з її повідомленням у Телеграм 17 вересня, до 15 серпня 2025 року установки повинні пройти сертифікацію обладнання, а з жовтня - почати надавати цей вид резерву українській енергосистемі.

В "Укренерго" назвали факт внесення фінозабезпечення свідченням високої довіри до самої компанії як гаранта окупності інвестицій.

Там також зазначили, що середньозважена ціна 1 МВт, яка на аукціоні становила приблизно 700 грн, дозволить "Укренерго" у разі незмінності цін заощадити за 5 років дії контракту майже 2,7 млрд грн, оскільки зараз за 1 МВт послуг РПЛ "Укренерго" сплачує 1339,82 грн.

Відповідно до умов аукціону, невнесення двома компаніями своїх фінгарантій означатиме, що "Укренерго" не може розраховувати на потужність, яку вони закріпили на аукціоні. В НЕК пояснили, що в окремі години доби "Укренерго" не придбало всі 99 МВт послуги, а дещо менше, втім в більшості годин доби має всі 99 МВт.

Про додатковий аукціон на придбання послуги РПЧ на залишок потужності поки що не повідомляється.

Як повідомляла Енергореформа, за результатами проведеного НЕК "Укренерго" 15 серпня спеціального аукціону на довгострокову закупівлю резервів підтримки частоти (РПЛ) системний оператор придбав 99 МВт відповідних потужностей на ринку допоміжних послуг. Тоді повідомлялося про 12 переможців, але, як пізніше вказали в "Укренерго", під час підготовки релізу було допущено помилку - переможців було 13.

Такий аукціон із закупівлі потужності для балансування енергосистеми терміном на 5 років було проведено "Укренерго" вперше. Переможці аукціону отримають фіксований євро контракт на надання послуг з РПЧ. Потужність має бути введена в роботу до 1 жовтня 2025 року. Цей аукціон був розрахований, зокрема, на системи накопичення енергії, що мають можливість завантаження за 15 секунд.