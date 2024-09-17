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Галущенко обговорив із делегацією США, як убезпечити критичні для АЕС підстанції від атак РФ
13:15 17.09.2024 |
Міністр енергетики України Герман Галущенко в рамках конференції МАГАТЕ у Відні обговорив з делегацією США на чолі із заступником міністра енергетики Девідом Турком необхідність убезпечити критичні для АЕС підстанції від російських атак.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.
"Атакуючи підстанції, які є критичними для роботи АЕС, росіяни створюють прямі загрози для ядерної та радіаційної безпеки. Ми дякуємо МАГАТЕ за те, що агентство відгукнулося на наше прохання і вже розпочало роботу своєї місії на одній з таких підстанцій. Відповідний моніторинг має убезпечити підстанції від майбутніх атак, а значить і сприяти стабільній роботі нашої атомної генерації", - зауважив Галущенко.
У свою чергу Турк запевнив, що Держдепартамент США докладає максимум зусиль для надання допомоги українському енергосектору в умовах російської агресії. Окремо під час цієї зустрічі наголошувалося на необхідності посилення ППО та інших засобів та інструментів захисту енергооб'єктів.
Галущенко у Відні також провів низку двосторонніх зустрічей з міжнародними партнерами, на яких обговорювалися питання ядерної безпеки.
Зокрема, відбулися зустрічі з делегаціями Бельгії, Євросоюзу, Великої Британії та Швейцарії.
"Зокрема обговорили, що Росія створює безпрецедентну ядерну загрозу і не заслуговує на привілейований статус в МАГАТЕ і Раді керуючих", - йдеться у повідомленні.
Галущенко підкреслив, що ризики, які створює агресор, надто високі, щоб зволікати з прийняттям правильних рішень і впровадженням правильних заходів. Наголошувалося, що треба змусити Росію поважати міжнародне право і виконувати резолюції генеральної конференції МАГАТЕ.
Як повідомлялося, під час 68-ої Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні міністр енергетики України Герман Галущенко закликав усі країни-члени агентства дати одностайну відповідь Росії за злочинні атаки на цивільну енергетичну інфраструктуру й окупацію Запорізької АЕС.
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