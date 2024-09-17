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Унаслідок ворожих ударів частково знеструмлені Сумщина та Чернігівщина. Загалом є нові відключення у дев'яти областях
11:47 17.09.2024 |
У ніч проти 17 вересня російські військові атакували енергетичні об'єкти на Сумщині. Унаслідок цього знеструмлені місто Суми, а також частина Сумської і Чернігівської областей.
Як наголошують у пресслужбі НЕК "Укренерго", енергетики працюють над усуненням пошкоджень. До вечора електропостачання мають відновити.
Загалом через бойові дії та з інших причин станом на ранок повністю або частково знеструмлені 975 населених пунктів.
Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Сумській, Донецькій, Чернігівській, Херсонській та Харківській областях.
Також через негоду на ранок були знеструмлені понад 50 населених пунктів. Переважно - на Хмельниччині, а також у Чернігівській і Дніпропетровській областях.
Водночас із технічних причин є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській і Полтавській областях.
Як повідомлялося, ворог завдав масованого авіаційного удару по енергетиці Сумської області, об'єкти критичної інфраструктури підключені до резервного живлення.
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