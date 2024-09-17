Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Унаслідок ворожих ударів частково знеструмлені Сумщина та Чернігівщина. Загалом є нові відключення у дев'яти областях

 

У ніч проти 17 вересня російські військові атакували енергетичні об'єкти на Сумщині. Унаслідок цього знеструмлені місто Суми, а також частина Сумської і Чернігівської областей.

Як наголошують у пресслужбі НЕК "Укренерго", енергетики працюють над усуненням пошкоджень. До вечора електропостачання мають відновити.

Загалом через бойові дії та з інших причин станом на ранок повністю або частково знеструмлені 975 населених пунктів.

Зокрема, через бойові дії є нові знеструмлення у Сумській, Донецькій, Чернігівській, Херсонській та Харківській областях.

Також через негоду на ранок були знеструмлені понад 50 населених пунктів. Переважно - на Хмельниччині, а також у Чернігівській і Дніпропетровській областях.

Водночас із технічних причин є знеструмлені споживачі у Запорізькій, Дніпропетровській і Полтавській областях.

Як повідомлялося, ворог завдав масованого авіаційного удару по енергетиці Сумської області, об'єкти критичної інфраструктури підключені до резервного живлення.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3591
  0,0420
 0,10
EUR
 1
 46,0079
  0,2120
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 10:18
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,1658  0,17 0,41 41,7631  0,14 0,34
EUR 45,8331  0,33 0,72 46,5550  0,31 0,68

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4000  0,09 0,22 41,4500  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес