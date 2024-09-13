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МАГАТЕ розширить свої місії в Україні на об'єкти інфраструктури, що впливають на безпеку АЕС
12:15 13.09.2024 |
Міжнародне агентство з атомної енергії розширить представництво своїх моніторингових місій в Україні на об'єкти інфраструктури, що мають вплив на безпеку атомних електростанцій.
Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".
Зокрема, група експертів МАГАТЕ відвідала одну з електричних підстанцій, яка має безпосередній вплив на безпеку і стабільність роботи АЕС. Підстанція нещодавно зазнала пошкоджень внаслідок масованих ворожих обстрілів цивільної інфраструктури.
Зазначається, надалі моніторингові місії Агентства будуть присутніми на критично важливих для безпеки ядерних установок електричних підстанцій.
Експерти МАГАТЕ разом із представниками "Енергоатома", НЕК "Укренерго" та Держатомрегулювання оглянули об'єкт і задокументували пошкодження, яких зазнала підстанція внаслідок ракетних атак.
Як повідомлялося, МАГАТЕ надасть Україні технічну підтримку у добудові Хмельницької АЕС.
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