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АНАЛІТИКА

Росіяни атакували енергетичну інфраструктуру у шести областях

 

Минулої доби, 12 вересня, під ворожі обстріли потрапляла цивільна енергетична інфраструктура у Донецькій, Запорізькій, Івано-Франківській, Одеській, Сумській та Харківській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що у Донецькій області під час повітряної тривоги відключались повітряні лінії, внаслідок чого знеструмились кілька підстанцій, побутові споживачі, а також шахти. На момент інциденту загалом у шахтах перебувало 277 працівників, усіх виведено на поверхню. Живлення відновлено.

На Запоріжжі внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію. При цьому споживачі не знеструмлювались.

В Одеській області через бойові дії вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі.

Крім того, в Івано-Франківській області внаслідок атаки дрона пошкоджено об'єкт промислової інфраструктури, під час гасіння пожежі вимикалась повітряна лінія, знеструмлювались побутові споживачі. Живлення відновлено.

Водночас унаслідок грози знеструмлено 14 населених пунктів у Житомирській області, 11 населених пунктів у Кіровоградській області, 8 населених пунктів у Київській області та 3 населених пункти у Чернігівській області.

Як повідомлялося, у ніч проти 12 вересня російські військові атакували Конотоп, що на Сумщині. Унаслідок обстрілів у місті спостерігається критична ситуація з електропостачанням.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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