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АНАЛІТИКА

Будівництво захисту енергооб'єктів від ракет призупинено: не вистачає грошей – Кудрицький

 

Українські енергетичні обʼєкти досі не захищені від ракет, бо на будівництво третього рівня захисту не вистачає коштів. Про це ексглава НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав в інтерв'ю "Економічній правді".

"Десь роботи продовжуються, десь ні, але поки що жоден об'єкт не захищений. Це набагато масштабніші споруди. Вони потребують принципово іншого фінансування", - пояснив Кудрицький.

Третій рівень передбачає захист 22 підстанцій від прямого влучання ракетами у 14 областях. На це потрібно приблизно 100 млрд гривень - сума, співставна з вартістю цих енергооб'єктів.

"Зараз цей проєкт призупинений, тому що необхідно знайти на нього гроші. За цей проєкт не відповідало Укренерго. Компанія не є замовником цього будівництва. Замовником є Держагентство з відновлення, яке укладало контракти з підрядниками. Основна проблема в реалізації такого проєкту - знайти на нього гроші", - пояснив Кудрицький.

Пошуком фінансування, уточнив він, має займатися замовник. Так само як "Укренерго" знайшло міжнародні кошти на будівництво другого рівня захисту і профінансувало ці роботи.

"Зараз поки немає керівництва агентства з відновлення. Коли воно буде призначене, я думаю, що це буде їх завдання", - сказав Кудрицький.

За його словами, міжнародні фінансові організації третій рівень поки що не фінансували, а держава виділила тільки частину грошей на ці роботи.

"Наявність фінансування є основною проблемою для добудови третього рівня захисту", - наголосив Кудрицький.

За його словами, другий рівень реалізований виключно на підстанціях Укренерго.

"Відсотки по всіх об'єктах, не тільки енергетичних, знає Держспецзв'язку, який збирає і аналізує таку інформацію. [...] Я не знаю, там менше 30% чи більше. Можу сказати, що тільки в Укренерго він є. І все", - сказав ексглава компанії.

Прем'єр Денис Шмигаль наприкінці серпня казав, що в Україні працюють два рівні захисту енергетичних об'єктів від російських повітряних атак.

Щодо третього рівня захисту, було розроблено експериментальні проєкти: величезні споруди, що мали б накривати підстанції у розмірі близько трьох футбольних полів.

"Вони надзвичайно дорогі, і до цього часу досі не зрозуміла їхня економічна доцільність. Це сотні мільярдів гривень", - повідомив глава уряду, додавши, що "це величезні гроші, які не готові давати партнери, і яких немає в українському бюджеті".

Власник групи компаній "Автострада" Максим Шкіль казав, що держава профінансувала захист енергооб'єктів від ракет на 10%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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