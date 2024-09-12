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Із обіцяного Зеленським гігавата потужностей в Україні побудовано близько 60 МВт, – Кудрицький
13:52 12.09.2024 |
Із анонсованого президентом Володимиром Зеленським плану збудувати 1 ГВт потужностей газової маневрової генерації до кінця року в Україні побудовано лише близько 60 МВт.
Про це повідомив колишній очільник НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький в інтерв'ю Економічній правді.
На початку вересня міністр енергетики Герман Галущенко повідомив, що в Україні вже встановлено сотні мегават потужностей з анонсованого президентом 1 ГВт генерації.
"У мене інші дані. Можливо, за останні 2-3 дні побудувалися сотні, але я, наприклад, знаю цифру порядку 60 МВт", - зазначив Кудрицький.
На уточнювальне запитання, що йдеться про період з моменту виникнення терміну "Гігават Зеленського", Кудрицький зазначив: "Це взагалі. З яких одна станція підключалася півтора року. Друга, наскільки я знаю, введена нещодавно в роботу".
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський на Конференції з відновлення України у Берліні заявив про план збудувати до 1 гігавата потужностей маневрової газової генерації вже цього року, і ще 4 гігавати - упродовж наступних років. В "Ощадбанку" оцінили будівництво обіцяного Зеленським гігавата потужностей у $700 мільйонів.
Звільнення Кудрицького з "Укренерго"
Нагадаємо, у понеділок, 2 вересня, наглядова рада звільнила голову НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.
За звільнення Кудрицького проголосували троє членів наглядової від держави - Юрій Токарський, Олександр Баранюк, Юрій Бойко, а також один незалежний - Роман Піонковські. Ще двоє незалежних членів - проголосували проти.
За даними ЗМІ, на засіданні Ставки Верхового головнокомандувача 30 серпня Кудрицького звинуватили в тому, що на підстанціях "Укренерго" нібито були незавершені захисні конструкції, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії після російського масованого обстрілу 26 серпня.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням. Утім, Кудрицький відмовився.
Виконуватиме обов'язки очільника "Укренерго" заступник голови правління Олексій Брехт.
3 вересня голова наглядової ради "Укренерго" Данієль Доббені та член наглядової ради Педер Андерсон подали заяви про дострокове припинення повноважень на тлі звільнення Володимира Кудрицького з посади очільника "Укренерго".
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