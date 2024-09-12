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Парламент Болгарії продовжив термін переговорів про продаж Україні ядерних реакторів
10:49 12.09.2024 |
Парламент Болгарії вирішив продовжити на пів року термін, наданий уряду для проведення переговорів про продаж Україні двох ядерних реакторів російського виробництва та супутнього обладнання.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомило видання Euractiv.
Влада Болгарії отримала реактори від російського "Атомстройекспорту" більше шести років тому, але вони їй не знадобилися, оскільки країна відмовилася від будівництва атомної електростанції "Белене". Наразі реактори зберігаються поблизу Белене в очікуванні продажу.
Болгарія веде переговори про продаж обладнання з Україною вже майже два роки, причому парламент зобов'язав уряд укласти угоду за ціною не менше 600 мільйонів євро. Стільки ж Болгарська національна електроенергетична компанія заплатила російському "Атомстройекспорту".
Раніше цього року Європейська комісія визнала, що потенційна угода з продажу реакторів може бути профінансована за рахунок коштів, виділених ЄС на допомогу Україні.
Угода між Болгарією та Україною є унікальною, оскільки лише Болгарія має два непотрібні їй російські реактори, а Україна є єдиною країною, яка може отримати від них вигоду. Експерти українського оператора АЕС "Енергоатом" приїхали до Болгарії, щоб оглянути обладнання АЕС "Белене".
Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових ядерних блоків на Хмельницькій АЕС. Два з них планують побудувати з використанням російського обладнання, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії. На двох інших буде використана американська технологія компанії Westinghouse.
Минулого року Болгарія вирішила продовжити розвиток своєї діючої АЕС "Козлодуй" з ядерними реакторами американської компанії Westinghouse.
Про те, що Україна близька до укладення угоди з Болгарією щодо купівлі двох ядерних реакторів, повідомляли ще у липні минулого року.
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