ЄС не бере участі в обговоренні транзиту азербайджанського газу територією України - єврокомісар

Єврокомісія не залучена до обговорення пропозицій щодо постачання азербайджанського газу до ЄС через Україну та не отримувала від Азербайджану запитів про прокачування додаткових обсягів газу понад той обсяг, який вже отримують європейські компанії.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками засідання Колегії Європейської комісії, яка, серед іншого, розглянула розвиток європейського енергетичного союзу, заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Європейські компанії вже зараз отримують азербайджанський газ через турецький маршрут. Єврокомісія проводить уважний моніторинг повідомлень про потенційний імпорт газу з Азербайджану маршрутом через Україну. Ми не беремо участі у цих обговореннях і не отримували запитів від азербайджанців щодо додаткового обсягу газу понад той обсяг, який вже вони постачають для європейських компаній через наявні маршрути», - зазначила єврокомісар.

Вона зауважила, що ЄС будує свою енергетичну політику на основі програми RepowerEU, яка передбачає прискорення розвитку відновлювальних джерел енергії, диверсифікацію шляхів постачання енергоресурсів та завершення процесу повної відмови від споживання російського викопного пального.

«Разом із країнами-членами ми готуємося до завершення контракту про транзит російського газу через Україну. Ми робимо це вже кілька місяців, а підготовку до цього розпочали ще два роки тому», - зазначила Сімсон.

Вона нагадала, що протягом минулих років ЄС спромігся перетворити енергетичну кризу, що виникла після початку російської агресії проти України, на нові можливості. Європейським країнам вдалося покласти край залежності від російського викопного пального, яка тривала десятиліттями. До війни ЄС імпортував з Росії, у середньому, 150 мільярдів кубометрів природного газу щорічно, зараз ця кількість є меншою за 50 мільярдів кубічних метрів. Залежність Євросоюзу від імпорту російського газу зменшилася з 45 відсотків у 2021 році до 15 відсотків минулого року.

За словами єврокомісара, країни-члени виконали правове зобов'язання щодо заповнення власних газових сховищ перед наступною зимою. Рівень такого заповнення станом на 19 серпня становив уже 90 відсотків набагато раніше визначеного граничного терміну такого заповнення до 1 листопада. Водночас європейські країни значно скоротили споживання природного газу, і у багатьох випадках розмір такої економії значно перевищує визначений показник у 18 відсотків.

«Наша позиція стосовно завершення контракту про транзит газу між Україною і Росією не змінилася. Ми були дуже чіткими у тому, що це буде наступним кроком плану RepowerEU, який передбачає, що ми маємо позбавитися російського викопного пального якомога швидше. Тож немає жодної необхідності шукати альтернативні шляхи для російського природного газу. Є необхідність знайти альтернативних постачальників. ЄС має чудові інструменти, щоб забезпечити таке додаткове постачання також для континентальних країн», - наголосила єврокомісар з питань енергетики.

Як повідомлялося, контакт на транзит російського газу через Україну завершується наприкінці поточного року. Україна і Європейська комісія заявили про відсутність намірів продовжувати цей контракт.

Водночас Азербайджан веде переговори про експорт природного газу у щонайменше три країни Європи, який може здійснюватися через територію України. За словами президента Азербайджану Ільхама Алієва, Москва і Київ звернулися до нього із проханням сприяти транзиту газу через Україну до Європи після завершення ключової транзитної угоди.