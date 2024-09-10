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АНАЛІТИКА

Україна не купуватиме газ для опалювального сезону

 

Цю зиму, як і минулу, Україна планує пройти з газом власного видобутку, без залучення допомоги від партнерів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції 10 вересня.

За його словами, за сім місяців 2024 року група Нафтогаз видобула 8,6 млрд кубічних метрів газу, що на понад 7% більше, ніж минулого року.

"Цю зиму також плануємо пройти з газом власного видобутку, що важливо. Минулу ми пройшли власними силами, без залучення допомоги від наших партнерів, без купівлі додаткового газу ззовні", - сказав прем'єр.

Водночас він зазначив, що енергетична стійкість залишається одним з найбільших викликів наразі. Прем'єр розповів, що Україна вже успішно пройшла три опалюваних сезони, а ця зима "буде не менш важкою і, можливо, найважчою".

"Ми постійно працюємо з партнерами, веземо різне обладнання з усього світу. Децентралізуємо нашу енергетику, але також відновлюємо ті потужності, які підлягають відновленню, які можна відновити", - повідомив Шмигаль.

Також він заявив, що Україна сьогодні є найбільш забезпеченою генераторами країною світу.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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