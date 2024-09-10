Глава уряду запевнив, що об'єкти Енергоатома мають захист

Атомні електростанції мають захист від російських атак, персональну відповідальність за нього несуть міністр енергетики та очільник НАЕК "Енергоатом".

Про це на пресконференції сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Енергоатом захищений відповідними засобами протиповітряної оборони. Всі інші заходи щодо захисту об'єктів Енергоатомом здійснені, і міністр енергетики несе за це персональну відповідальність разом із керівником Енергоатома", - сказав Шмигаль.

Він зазначив, що подробиці обговорюються на Ставці у режимі "Таємно".

Крім того, Шмигаль повідомив, що Агентство з відновлення розпочало будівництво 3-го рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК "Укренерго". Він наголосив, що вартість такого проєкту вимірюється десятками мільярдів гривень.

За словами Шмигаля, це унікальний та складний у реалізації проєкт. "Партнери станом на сьогодні не бачать доцільності продовжувати будівництво одночасно усіх об'єктів. Ми поки що домовляємося, де розпочалося будівництво, провести консервацію. Залишити один-два найбільш близькі до завершення", - сказав він.

Після випробовування завершених проєктів буде ухвалюватися рішення щодо добудови законсервованих об'єктів.

Як повідомлялося, захисні споруди на об'єктах НЕК "Укренерго" готові на понад 85%. На об'єктах, де роботи проводить Агентство з відновлення, готовність нижча, але роботи тривають.