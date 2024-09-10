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Глава уряду запевнив, що об'єкти Енергоатома мають захист
14:36 10.09.2024 |
Атомні електростанції мають захист від російських атак, персональну відповідальність за нього несуть міністр енергетики та очільник НАЕК "Енергоатом".
Про це на пресконференції сказав Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Енергоатом захищений відповідними засобами протиповітряної оборони. Всі інші заходи щодо захисту об'єктів Енергоатомом здійснені, і міністр енергетики несе за це персональну відповідальність разом із керівником Енергоатома", - сказав Шмигаль.
Він зазначив, що подробиці обговорюються на Ставці у режимі "Таємно".
Крім того, Шмигаль повідомив, що Агентство з відновлення розпочало будівництво 3-го рівня пасивного захисту на підстанціях НЕК "Укренерго". Він наголосив, що вартість такого проєкту вимірюється десятками мільярдів гривень.
За словами Шмигаля, це унікальний та складний у реалізації проєкт. "Партнери станом на сьогодні не бачать доцільності продовжувати будівництво одночасно усіх об'єктів. Ми поки що домовляємося, де розпочалося будівництво, провести консервацію. Залишити один-два найбільш близькі до завершення", - сказав він.
Після випробовування завершених проєктів буде ухвалюватися рішення щодо добудови законсервованих об'єктів.
Як повідомлялося, захисні споруди на об'єктах НЕК "Укренерго" готові на понад 85%. На об'єктах, де роботи проводить Агентство з відновлення, готовність нижча, але роботи тривають.
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