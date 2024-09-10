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Партнери України профінансували закупівлю енергообладнання потужністю 170 МВт - Шмигаль
14:17 10.09.2024 |
Міжнародні партнери України в рамках діяльності Фонду підтримки енергетики профінансували закупівлю обладнання розподіленої генерації потужністю 170 МВт, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Потрібно сказати, що ми маємо підтримку від партнерів, і вони за рахунок Фонду підтримки енергетики, де акумулювали вже EUR560 млн, профінансували закупівлю обладнання розподіленої генерації потужністю 170 МВт", - сказав Шмигаль на пресконференції в Києві у вівторок.
Він додав, що кількість когенераційних установок, наявних в українських підприємств, становить 169, із них 83 уже введено в експлуатацію.
"Плюс партнери підтвердили постачання ще 291 установки й 101 блочно-модульної котельні. Це наш резерв стійкості в генерації електроенергії та тепла", - сказав прем'єр.
Водночас він зазначив, що нагальна потреба в об'єктах генерації ще велика, хоча їх кількість "уже не вимірюється в десятках тисяч, як торік".
"Загальна нагальна потреба в генераторах великої потужності становить приблизно 1800 штук, також нам іще потрібно 569 когенераційних установок", - пояснив очільник уряду, додавши, що він постійно працює над отриманням необхідного обладнання і робить усе, щоб пройти зимовий період упевнено.
Шмигаль також розповів, що особливо уряд зосередився на Харкові та Харківській області, "оскільки росіяни фактично знищили ТЕЦ, які там були".
"Завозимо туди невеликі мобільні котельні потужністю 1 МВт, які встановлює місцева влада. Був на таких об'єктах. Аналогічний підхід в інших містах теж застосовується", - описав ситуацію прем'єр.
Він додав, що 80% шкіл і 100% лікарень мають генератори. Зокрема, в медзакладах, за його словами, встановлено 12 тис. генераторів, а загалом в Україні вже встановлені та працюють 16,5 тис. потужних генераторів.
Шмигаль також зазначив, що партнери передали для відновлення об'єктів генерації багато обладнання зі старих ТЕС і ГЕС інших країн, яке активно використовується на українських об'єктах.
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