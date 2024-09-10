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АНАЛІТИКА

Угорщина заявила, що домовилася про постачання російської нафти через Україну - Bloomberg

 

Угорська енергетична компанія Mol Nyrt. повідомила про досягнення угоди, яка забезпечить продовження поставок російської сирої нафти по трубопроводу, який проходить через Україну.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Bloomberg.

Відповідно до угоди, Mol, яка контролює нафтопереробні заводи в Угорщині та Словаччині, взяла на себе постачання сирої нафти на білорусько-українському кордоні із 9 вересня.

Раніше за доставку сирої нафти в пункти в Угорщині та Словаччині поблизу кордону з Україною відповідала Росія, йдеться у матеріалі.

«Нова домовленість забезпечує стале рішення для транспортування сирої нафти по трубопроводу «Дружба», - сказав виконавчий віцепрезидент Mol Downstream Габріель Сабо, маючи на увазі трубопровід, який з'єднує Росію та Угорщину через Україну.

Раніше за доставку сирої нафти в пункти в Угорщині та Словаччині поблизу кордону з Україною відповідала Росія, йдеться у матеріалі.

«Нова домовленість забезпечує стале рішення для транспортування сирої нафти по трубопроводу «Дружба», - сказав виконавчий віцепрезидент Mol Downstream Габріель Сабо, маючи на увазі трубопровід, який з'єднує Росію та Угорщину через Україну.
 

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