Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швеція скеровує 44 млн євро на енергосистему та опалення в Україні

 

Уряд Швеції в четвер, 5 вересня, ухвалив рішення скерувати додаткові 500 мільйонів шведських крон (майже 44 мільйони євро) на підтримку тепло- та енергопостачання в Україні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в пресрелізі шведського уряду.

На виділені Швецією кошти буде профінансоване встановлення двох газових турбін для виробництва електроенергії. Виробничі потужності будуть захищені таким чином, щоб мінімізувати руйнівні наслідки російських атак.

Реалізовувати цей проєкт буде Шведське агентство з питань міжнародної співпраці та розвитку спільно з українською стороною та міжнародними фінансовими установами. Планується, щоб установка запрацювала у 2025 році.

За словами міністра міжнародного розвитку, співробітництва та зовнішньої торгівлі Швеції Йохана Форсселла, внесок допоможе забезпечити електроенергією 185 тисяч українців та "допоможе підтримувати життєдіяльність українського суспільства, економіки та бізнесу".

"Це має вирішальне значення для стійкості України", - підкреслив міністр.

На початку року стало відомо, що уряд Швеції виділив на підтримку проєктів енергоефективності в Україні 26,4 мільйона євро.

У Європейському Союзі раніше запевняли, що співпрацюють із Україною, аби допомогти їй із відновленням енергетичної інфраструктури.
Ключові теги: Швеція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0890
  0,1876
 0,45
EUR
 1
 45,5882
  0,0183
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 12:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8936  0,00 0,01 41,4812  0,09 0,22
EUR 45,3032  0,01 0,03 46,0052  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0700  0,26 0,63 41,0900  0,28 0,68
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес