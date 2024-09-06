В Україну завезли енергозбережних установок на 7 млрд грн після скасування митних платежів

З кінця липня, коли набули чинності Закони про скасування мит та ПДВ на імпорт деяких видів енергообладнання, в Україну завезли акумуляторів, генераторів та іншого обладнання на 7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Акумуляторів різних типів було ввезено 120 000, генераторів - 1800. Податкове навантаження на них під час імпорту було зменшено на 760 млн грн.

Пільги на інше обладнання та комплектувальні деталі, необхідні для відновлення енергетичної інфраструктури, що підпадають під дію Законів, становили понад 708 млн грн.

Акумуляторів різних типів було ввезено 120 000, генераторів - 1800. Податкове навантаження на них під час імпорту було зменшено на 760 млн грн.

Пільги на інше обладнання та комплектувальні деталі, необхідні для відновлення енергетичної інфраструктури, що підпадають під дію Законів, становили понад 708 млн грн.

Усього пільг зі сплати митних платежів з імпорту всіх видів енергообладнання, що підпадають під дію Законів, надано на 1,47 млрд грн.

Митні пільги діятимуть до закінчення воєнного стану або до 1 січня 2026 року.

Довідка

Закони України №3853-IX та №3854-IX скасовують мито та податок на додану вартість на ввезення генераторів, акумуляторів, обладнання для вітро- та сонячної генерації. Також податкові пільги, прописані у Законах, стосуються обладнання для протимінної діяльності й обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам. Окрім того, до переліку пільг додали тактичні навушники для військових.