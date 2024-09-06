Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україну завезли енергозбережних установок на 7 млрд грн після скасування митних платежів

 

З кінця липня, коли набули чинності Закони про скасування мит та ПДВ на імпорт деяких видів енергообладнання, в Україну завезли акумуляторів, генераторів та іншого обладнання на 7 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Акумуляторів різних типів було ввезено 120 000, генераторів - 1800. Податкове навантаження на них під час імпорту було зменшено на 760 млн грн.

Пільги на інше обладнання та комплектувальні деталі, необхідні для відновлення енергетичної інфраструктури, що підпадають під дію Законів, становили понад 708 млн грн.

Акумуляторів різних типів було ввезено 120 000, генераторів - 1800. Податкове навантаження на них під час імпорту було зменшено на 760 млн грн.

Пільги на інше обладнання та комплектувальні деталі, необхідні для відновлення енергетичної інфраструктури, що підпадають під дію Законів, становили понад 708 млн грн.

Усього пільг зі сплати митних платежів з імпорту всіх видів енергообладнання, що підпадають під дію Законів, надано на 1,47 млрд грн.

Митні пільги діятимуть до закінчення воєнного стану або до 1 січня 2026 року.

Довідка

Закони України №3853-IX та №3854-IX скасовують мито та податок на додану вартість на ввезення генераторів, акумуляторів, обладнання для вітро- та сонячної генерації. Також податкові пільги, прописані у Законах, стосуються обладнання для протимінної діяльності й обладнання для виготовлення засобів протидії технічним розвідкам. Окрім того, до переліку пільг додали тактичні навушники для військових.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,0890
  0,1876
 0,45
EUR
 1
 45,5882
  0,0183
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 12:38
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8936  0,00 0,01 41,4812  0,09 0,22
EUR 45,3032  0,01 0,03 46,0052  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 11:47
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0700  0,26 0,63 41,0900  0,28 0,68
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес