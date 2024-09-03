В Україні запустять сім біометанових проєктів до кінця року

В Україні планується до запуску сім біометанових проєктів до кінця 2024 року. Про це розповів голова Біоенергетичної асоціації України Георгій Гелетуха на онлайн-заході "Біогаз та біометан: Нові можливості для енергетичної незалежності України", повідомляє профільне видання ExPro.

Йдеться про:

* проєкт ТОВ "Галс Агро" у Чернігівській області, потужність - 3 млн куб. м/рік;

* проєкт Групи компаній Vitargo у Хмельницькій області, потужність - 3 млн куб. м/рік;

* проєкт ТОВ "Теофіпольська енергетична компанія" у Хмельницькій області, потужність - 56 млн куб. м/рік;

* проєкт ТОВ "Галс Агро" у Київській області, потужність - 3 млн куб. м/рік;

* проєкт ТОВ "ЮМ Ліквід Газ" у Вінницькій області, потужність - 11 млн куб. м/рік;

* проєкт МХП у Вінницькій області, потужність - 24 млн куб. м/рік;

* проєкт МХП у Дніпропетровській області, потужність - 11 млн куб. м/рік.

За даними асоціації "Український клуб аграрного бізнесу", в Україні станом на березень поточного року було 77 біогазових установок потужністю до 260 млн куб.м/рік, які можуть переробити майже на 150 млн кубометрів біометану.