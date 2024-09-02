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США виділять 800 мільйонів доларів для відновлення української енергетики
08:50 02.09.2024 |
Під час візиту до США, перша віце-премʼєр-міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила про виділення пакета допомоги для відновлення енергетики України на 800 мільйонів доларів.
Про це вона написала у соцмережі X (Twitter).
"Ми глибоко вдячні за підтримку у створенні систем пасивного захисту, а також пакет фінансування в розмірі 800 мільйонів доларів для енергетичного сектору. Під час цього візиту ми надали список критичного обладнання, необхідного для негайного ремонту, створений Кабінетом міністрів", - зазначила Свириденко.
У США Свириденко зустрілась із заступником міністра енергетики США Девідом Турком, основною темою розмови було відновлення енергетики.
У пресслужбі Міністерства економіки у коментарі для ЕП уточнили, що 800 мільйонів від США - це частина коштів, що була оголошена на Берлінській конференції з відновлення України, які нині розподіляються.
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