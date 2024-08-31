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АНАЛІТИКА

Зеленський вимагає від голови Укренерго Кудрицького звільнитися, той – відмовляється, – ЗМІ

 

Президент України Володимир Зеленський на сьогоднішньому засіданні Ставки Верховного головнокомандувача заявив, що голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький має написати заяву про звільнення за власним бажанням найближчим часом.

Про це повідомляє українська редакція Forbes із посиланням на чотири не пов'язані між собою джерела, знайомі з ситуацією.

За словами співрозмовників видання, на засіданні Ставки Кудрицького звинуватили у тому, що на підстанціях "Укренерго" нібито були незавершені захисні конструкції, що призвело до перебоїв з постачанням електроенергії після російського масованого обстрілу 26 серпня.

За словами одного зі співрозмовників, Кудрицький відмовився писати заяву про звільнення за власним бажанням. Пресслужба "Укренерго" не підтвердила і не спростувала цю інформацію.

За законом, звільнити Кудрицького можна більшістю голосів наглядової ради компанії, яка наразі налічує 6 членів: незалежні - Даніель Доббені, Педер Андреасен, Роман Піонковскі, та представники держави - Юрій Бойко, Юрій Токарський, Олександр Баранюк.

Першим про те що Офіс президента та Міністерство енергетики готують звільнення голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, повідомив телеграм-канал "Монополіст".

За даними його джерел, Офіс президента та міністр енергетики Герман Галущенко вже проводять співбесіди з потенційними кандидатами на нового голову правління НЕК "Укренерго".

Автори каналу зауважують, що наразі керівництво "Укренерго" достатньо незалежне від Офісу президента. Водночас компанія має виторг близько 100 млрд грн на рік та пакет фінансової допомоги від західних партнерів на $1,5 млрд.

Водночас "Укренерго" - єдина компанія, яка опублікувала ціни на будматеріали, використані при будівництві захисту своїх енергооб'єктів. І вони дешевші, ніж у Агентства з відновлення чи інших енергокомпаній.

Згодом інформацію про звільнення Кудрицького підтвердили джерела видань ЕП та РБК-Україна.

За словами співрозмовників ЕП у Кабміні, питання енергетики сьогодні обговорювалось під час засідання Ставки верховного головнокомандувача Володимира Зеленського.

"Говорили про ліквідацію наслідків останньої російської атаки та будівництво захисних споруд. Кудрицькому закидають неналежне виконання попередніх рішень Ставки та поганий захист обʼєктів "Укренерго", - розповіло джерело видання.

"Кудрицького з "Укренерго" буде звільнено вже найближчим часом. Підстава - якість захисту об'єктів енергетики, у тому числі й у Києві. Питання вирішене на 99%", - написав журналіст "РБК-Україна" Юрій Дощатов у Facebook із посиланням на власні джерела.

Як повідомлялося, Володимир Кудрицький працює в "Укренерго" з 2016 року, з лютого 2020 року він очолює компанію.
 

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