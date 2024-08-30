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АНАЛІТИКА

МАГАТЕ відреагувало на удар Росії по енергосистемі України. Гроссі їде в Київ

 

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі наступного тижня збирається приїхати в Україну, щоб провести переговори на високому рівні та особисто оцінити ситуацію на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Про це повідомляється на сайті МАГАТЕ.

Це буде п'ята поїздка Гроссі на ЗАЕС після того, як її окупували росіяни, і десятий візит в Україну з початку повномасштабної війни.

МАГАТЕ вказало, що широкомасштабні атаки на енергетичну інфраструктуру України становлять постійний ризик для ядерної безпеки на усіх атомних електростанціях України.

Цього тижня через дії Росії тимчасово відключилися від мережі чотири реактори на Рівненській та Південноукраїнській АЕС. Атака також вплинула на ситуацію з енергопостачанням на Хмельницькій АЕС та зупиненій Чорнобильській АЕС.

Хоча на жодному з цих майданчиків не сталося повної втрати електропостачання, безпека АЕС значною мірою залежить від стабільного та надійного підключення до електромережі.

"Хоча жодна зі станцій не втратила повністю доступ до національної електромережі - що неодноразово траплялося на Запорізькій АЕС протягом останніх двох років, - я дедалі більше занепокоєний чимраз більшою вразливістю енергетичної інфраструктури України та потенційним впливом цього на безпеку всіх атомних електростанцій України", - сказав Гроссі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Росія
 

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