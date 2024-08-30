Японія розгляне можливість збільшення та прискорення поставок необхідного Україні енергообладнання

Уряд Японії розгляне можливість збільшення та прискорення постачання необхідного Україні енергетичного обладнання, заявив посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Міністр енергетики Герман Галущенко обговорив з послом Японії невідкладні питання енергетичної безпеки та пріоритетні напрямки партнерської допомоги на тлі посилення російських обстрілів цивільної енергетичної інфраструктури.

Галущенко поінформував японського дипломата про оперативну ситуацію в енергосистемі після однієї з наймасштабніших комбінованих атак Росії на українську енергетику.

Очільник Міненерго додав, що вчергове завдяки професійним та злагодженим діям енергетиків вдалося уникнути найгіршого сценарію, зберегти цілісність та збалансованість енергетичної системи.

Галущенко також поінформував про актуальні потреби України для захисту й відновлення зруйнованих росією обʼєктів енергосистеми.

Посол Японії висловив щирі співчуття народу України у зв'язку з руйнівними атаками з боку РФ і рішуче засудив варварські обстріли енергооб'єктів.

Він наголосив, що Японія зробить усе можливе, аби забезпечити українців усім критично важливим обладнанням, необхідним для проходження наступного опалювального сезону.

Посол зауважив, що уряд Японії розгляне можливість збільшення та прискорення постачання необхідного Україні обладнання.

"Ми вдячні Японії за послідовну підтримку України і допомогу у відновленні зруйнованої Росією енергетичної інфраструктури", - заявив Галущенко.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство економіки України завершило процес реєстрації представництва Офісу Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO) в Україні.