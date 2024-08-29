Графіки відключення світла у п'ятницю: найбільші обмеження будуть ввечері

У п'ятницю 30 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть впродовж доби.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Згідно з інформацією від "Укренерго" 30 серпня будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.

Обсяги відключень наступні:

* З 00:00 до 06:00 та 09:00 до 14:00 - одна черга відключень.

* З 06:00 до 09:00, 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 - дві черги відключень одночасно.

* З 18:00 до 21:00 - три черги відключень одночасно.

В разі змін енергетики оперативно про це повідомлять.