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Графіки відключення світла у п'ятницю: найбільші обмеження будуть ввечері
17:56 29.08.2024 |
У п'ятницю 30 серпня графіки відключення світла застосовуватимуть впродовж доби.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Згідно з інформацією від "Укренерго" 30 серпня будуть задіяні графіки стабілізаційних відключень впродовж всієї доби", - йдеться у повідомленні.
Обсяги відключень наступні:
* З 00:00 до 06:00 та 09:00 до 14:00 - одна черга відключень.
* З 06:00 до 09:00, 14:00 до 18:00 та з 21:00 до 24:00 - дві черги відключень одночасно.
* З 18:00 до 21:00 - три черги відключень одночасно.
В разі змін енергетики оперативно про це повідомлять.
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