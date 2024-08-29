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АНАЛІТИКА

Чотири енергоблоки АЕС тимчасово відключилися від мережі внаслідок атаки 26 серпня

 

26 серпня внаслідок російської ракетно-дронової атаки на Україну чотири енергоблоки АЕС тимчасово від'єдналися від мережі. Про це проінформувало постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні в листі до МАГАТЕ.

О 08:58 відключилися енергоблоки №1, 3 і 4 на Рівненській атомній станції, а о 17:05 через коливання в національній енергосистемі, спричинені російським ударом, також відключився енергоблок №3 на Південноукраїнській АЕС.

"Російська Федерація продовжує навмисно атакувати енергетичну інфраструктуру України, маючи намір порушити роботу атомних електростанцій країни, які забезпечують більшу частину електроенергії в Україні. Російські атаки становлять значний ризик для стабільної роботи атомних електростанцій", - йдеться в листі.

Постійне представництво України попросило МАГАТЕ негайно донести цю інформацію до всіх членів організації.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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