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НКРЕКП прискорила введення генеруючих е/е установок в експлуатацію на період війни
23:27 28.08.2024 |
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), спростила і прискорила процедуру встановлення генеруючих електроенергію установок шляхом надання відступів від виконання окремих вимог Кодексу системи передачі для нових об'єктів генерації на період дії воєнного стану.
Відповідну постанову "Про затвердження змін до постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року №352 (щодо надання відступів від виконання окремих вимог Кодексу систем передачі до генеруючих одиниць)" регулятор ухвалив на засіданні 27 серпня.
"Ця постанова НКРЕКП дасть змогу спростити та прискорити процедуру встановлення генерувальних установок (газотурбінних, газопоршневих, когенераційних тощо) і нових, і таких, що були у використанні", - повідомили в комісії.
Як пояснила НКРЕКП, таке рішення є вкрай важливим та актуальним з огляду на необхідність збільшення у стислі строки кількості доступних генеруючих потужностей для покриття дефіциту потужності в енергетичній системі України та забезпечення надійного електропостачання споживачів і об'єктів критичної інфраструктури, особливо в осінньо-зимовий період.
Документ передбачає внесення низки відповідних змін до процедури надання відступів (звільнень) від виконання окремих вимог Кодексу системи передачі до генеруючих установок.
Зокрема, для об'єктів нової генерації суттєво скорочено строки опрацювання запиту на відступи і операторами систем, і НКРЕКП, а також знято вимоги щодо проведення аналізу витрат і вигод. Відступи надаватимуться за результатами спільних консультацій НКРЕКП, Державної інспекції енергетичного нагляду України, оператора системи передачі (ОСП), операторів систем розподілу (ОСР) та власника (користувача) генеруючої одиниці.
"Звільнення від виконання окремих вимог Кодексу системи передачі надаватиметься на визначений строк, протягом якого власник (користувач) генеруючої одиниці зобов'язаний привести електроустановку у відповідність до вимог Кодексу та поінформувати про це НКРЕКП, ОСП та ОСР, до електричних мереж якого приєднано електроустановку", - додали в комісії.
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