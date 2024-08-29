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АНАЛІТИКА

29 серпня обмеження електрики діятимуть увесь день – максимум три черги

 

На четвер, 29 серпня, обмеження електроенергії діятимуть увесь день, повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

Анонсується, що 29 серпня обмеження споживання електрики будуть застосовуватися весь день.

Разом з тим не планують обмежувати живлення об'єктів критичної інфраструктури.

Енергохолдинг ДТЕК повідомив про такі графіки стабілізаційних відключень:

→ 00:00 - 15:00 - дві черги;

→ 15:00 - 22:00 - три черги;

→ 22:00 - 24:00 - дві черги.

Про зміни обіцяють повідомити окремо.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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