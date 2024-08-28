На Київській ГЕС розбирають завали після удару, загрози прориву дамби немає - Укргідроенерго

Загрози прориву дамби Київської гідроелектростанції немає, енергетики продовжують розбір завалів після атаки 26 серпня.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" повідомив генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота, передає Укрінформ.

"На сьогодні іде розбір завалів після ракетного удару. Ми ще не до кінця можемо оцінити всі технічні наслідки, що ми втратили і скільки часу потрібно для відновлення. Але загрози підтоплення чи прориву дамби для Київської ГЕС точно немає", - сказав Сирота.

Він зазначив, що жоден зі співробітників Київської ГЕС під час ракетної атаки не постраждав.

За словами Сироти, з початку повномасштабного вторгнення росіяни понад 130 разів завдавали ударів по гідрогенерації. Пошкоджень зазнали усі електростанції Укргідроенерго, Каховська ГЕС втрачена, ДніпроГЕС не працює.

Загалом, Укргідроенерго втратило понад 40% генеруючих потужностей, однак продовжує балансувати енергосистему, наскільки це можливо.

Як повідомлялося, 26 серпня Росія здійснила наймасштабнішу атаку на українську енергосистему від початку повномасштабної агресії. Серед цілей атаки була Київська ГЕС.