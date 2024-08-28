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Аварійні відключення світла вводять у Києві та трьох областях
10:56 28.08.2024 |
У Києві та трьох областях запроваджені аварійні відключення світла, погодинні графіки не діють.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Група ДТЕК у Телеграмі.
"Київ, Київська, Одеська та Донецька області: введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі", - ідеться у повідомленні.
У ДТЕК звернули увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють.
Як повідомляв Укрінформ, раніше Укренерго поінформувало, що 28 серпня упродовж усієї доби застосовуватимуться по дві черги у графіках погодинних відключень електроенергії.
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