Аварійні відключення світла вводять у Києві та трьох областях

У Києві та трьох областях запроваджені аварійні відключення світла, погодинні графіки не діють.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Група ДТЕК у Телеграмі.

"Київ, Київська, Одеська та Донецька області: введені екстрені відключення. Відповідне розпорядження дає Укренерго через складну ситуацію в енергосистемі", - ідеться у повідомленні.

У ДТЕК звернули увагу, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Укренерго поінформувало, що 28 серпня упродовж усієї доби застосовуватимуться по дві черги у графіках погодинних відключень електроенергії.