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АНАЛІТИКА

Ліцензуванню підлягатимуть лише генустановки потужністю понад 5 МВт на одній площадці й понад 20 МВт - на всіх - НКРЕКП

 

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), знизила регуляторне навантаження на виробників електричної енергії за допомогою внесення змін до ліцензійних умов.

Рішення регулятора закріплено відповідною постановою, ухваленою на засіданні у вівторок.

"Ця постанова, зокрема, передбачає зменшення регуляторного навантаження на виробників е/е шляхом розширення умов, за яких виробники можуть провадити діяльність без ліцензії", - повідомила комісія на своєму сайті.

Зокрема, з моменту набрання документом чинності діяльність суб'єкта господарювання з виробництва е/е підлягатиме ліцензуванню лише в тому разі, якщо сумарна встановлена потужність електрогенерувального обладнання на одній площадці вимірювання перевищує 5 МВт або якщо загальна сумарна встановлена потужність на всіх площадках перевищує 20 МВт.

Своєю чергою незалежно від встановленої потужності ліцензуванню підлягає діяльність з виробництва е/е на установках з альтернативних джерел енергії, яка стимулюється відповідно до закону шляхом встановлення "зеленого" тарифу або аукціонної ціни.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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