Фінансові новини
- |
- 28.08.24
- |
- 02:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Ліцензуванню підлягатимуть лише генустановки потужністю понад 5 МВт на одній площадці й понад 20 МВт - на всіх - НКРЕКП
23:05 27.08.2024 |
Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), знизила регуляторне навантаження на виробників електричної енергії за допомогою внесення змін до ліцензійних умов.
Рішення регулятора закріплено відповідною постановою, ухваленою на засіданні у вівторок.
"Ця постанова, зокрема, передбачає зменшення регуляторного навантаження на виробників е/е шляхом розширення умов, за яких виробники можуть провадити діяльність без ліцензії", - повідомила комісія на своєму сайті.
Зокрема, з моменту набрання документом чинності діяльність суб'єкта господарювання з виробництва е/е підлягатиме ліцензуванню лише в тому разі, якщо сумарна встановлена потужність електрогенерувального обладнання на одній площадці вимірювання перевищує 5 МВт або якщо загальна сумарна встановлена потужність на всіх площадках перевищує 20 МВт.
Своєю чергою незалежно від встановленої потужності ліцензуванню підлягає діяльність з виробництва е/е на установках з альтернативних джерел енергії, яка стимулюється відповідно до закону шляхом встановлення "зеленого" тарифу або аукціонної ціни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський: Татаров у перші дні війни брав участь у ліквідації чеченських диверсантів у Києві
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський заявив про успішне випробування першої української балістичної ракети
|НБУ анонсував 5 кроків у боротьбі з «дропами»
|НБУ запровадить тимчасовий ліміт у 150 тис. грн на вихідні перекази Р2Р
|РФ вперше атакувала касетними боєприпасами розподільні підстанції України, - Шмигаль
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Енергоатом» отримав землю під будівництво Чигиринської АЕС
|Мінфін на аукціонах ОВДП 27 серпня залучив до держбюджету 5,4 млрд грн
|Ліцензуванню підлягатимуть лише генустановки потужністю понад 5 МВт на одній площадці й понад 20 МВт - на всіх - НКРЕКП
|ВАКС утретє не обрав запобіжного заходу голові АМКУ Кириленку - «Суспільне»
|В Україні запровадили правила ЄС щодо реєстрації унікальних місцевих продуктів
|В оборонну індустрію вже інвестували $7 мільярдів - Умєров
Бізнес
|Apple представить iPhone 16, AirPods 4 і нові Apple Watch на презентації 9 вересня
|Дурову висунули звинувачення у 12 злочинах
|Відеокарти NVIDIA RTX 5060 отримають пам’ять GDDR7 та споживатимуть менше, — виробник ноутбуків
|Представник Samsung заявив, що компанія веде розробку пристроїв з подвійним складанням і екранами, що згортаються
|Два майнінгові пули контролюють понад 55% хешрейту біткоїна
|Samsung Galaxy Ring: розумне кільце, яке неможливо полагодити
|Фонд, пов 'язаний з російськими олігархами Авеном та Мошковичем, допоміг Маску купити Twitter