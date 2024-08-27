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АНАЛІТИКА

«Ситуація складна, але контрольована». Міненерго – про стан енергосистеми після удару

 

Енергосистема після ракетно-дронової атаки 26 серпня перебуває у складному стані. Енергетики почали відновлювальні роботи ще не на всіх об'єктах, тому що спочатку їх потрібно розмінувати. Про це в ефірі єдиного телемарафону вранці в вівторок сказала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук.

Росіяни 26 серпня застосували проти України 127 ракет і 109 дронів.

"Багато з них завдали значних руйнувань енергетичній системі. Енергетики працюють там, де це дозволяє безпекова ситуація. Учора операторам системи передачі, щоб зберегти цілісність системи довелося запроваджувати графіки екстрених відключень, аварійних відключень. Сьогодні будуть діяти графіки планових відключень", - розказала Гринчук.

Як довго зберігатимуться графіки відключень, Міністерство енергетики поки що не прогнозує.

За оцінкою колишнього міністра енергетики Івана Плачкова, йдеться про два-три тижні за умови відсутності нових ударів.

"Зараз тільки відбувається оцінка пошкоджень на всіх об'єктах. Там, де це можливо, енергетики приступили до аварійно-відновлювальних робіт", - сказала Гринчук.

З її слів, ситуація в енергетиці "складна, але контрольована".

"Ми намагаємося робити все, щоб привести обладнання до ладу і стабілізувати роботу енергетичної системи", - сказала заступниця міністра енергетики.

На самих об'єктах триває ліквідація наслідків, ремонт, розмінування. Подекуди держава-терорист атакувала цивільні об'єкти касетними боєприпасами. Мають попрацювати сапери, перш ніж енергетики візьмуться за ремонт, повідомила РНБО в понеділок.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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