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Завтра 50-70% споживачів у Києві одночасно буде без світла, - Yasno
23:52 26.08.2024 |
У Києві завтра будуть застосовувати жорсткі обмеження електропостачання. Обмеження планують використовувати для більш ніж половини споживачів одночасно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора компанії Yasno Сергія Коваленка у Facebook.
Він нагадав, що сьогодні, 26 серпня, росіяни провели наймасовіший обстріл з початку повномасштабної війни. Його вплив на енергосистему досі визначають.
Коваленко зазначив, що завтра у Києві та Дніпропетровській області графіки відключень світла діятимуть так:
* 00:00 - 06:00 три черги відключень
* 06:00 - 11:00 чотири черги
* 11:00 - 15:00 три черги
* 15:00 - 21:00 чотири черги
* 21:00 - 00:00 три черги.
"Тобто світло-сірі зони теж будуть задіяні. Це означає, що 50-70% населення буде без світла одночасно", - пояснив Коваленко.
Він також припустив, що система може залишатися ще нестабільною і щось піде не так.
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