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АНАЛІТИКА

Завтра 50-70% споживачів у Києві одночасно буде без світла, - Yasno

 

У Києві завтра будуть застосовувати жорсткі обмеження електропостачання. Обмеження планують використовувати для більш ніж половини споживачів одночасно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора компанії Yasno Сергія Коваленка у Facebook.

Він нагадав, що сьогодні, 26 серпня, росіяни провели наймасовіший обстріл з початку повномасштабної війни. Його вплив на енергосистему досі визначають.

Коваленко зазначив, що завтра у Києві та Дніпропетровській області графіки відключень світла діятимуть так:

* 00:00 - 06:00 три черги відключень
* 06:00 - 11:00 чотири черги
* 11:00 - 15:00 три черги
* 15:00 - 21:00 чотири черги
* 21:00 - 00:00 три черги.

"Тобто світло-сірі зони теж будуть задіяні. Це означає, що 50-70% населення буде без світла одночасно", - пояснив Коваленко.

Він також припустив, що система може залишатися ще нестабільною і щось піде не так.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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