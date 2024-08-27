У вівторок буде застосовано декілька черг відключень

Попередньо за інформацією від "Укренерго" буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень у вівторок, 27 серпня.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

За попередньою інформацією від "Укренерго" 27 серпня в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень.

Черги відключень будуть застосовуватись за таким графіком:

* 00:00 - 06:00 три черги відключень

* 06:00 - 11:00 чотири черги

* 11:00 - 15:00 три черги

* 15:00 - 21:00 чотири черги

* 21:00 - 00:00 три черги

Довідка: коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень - це 4 години обмежень на добу, дві черги - 8 годин обмежень, три черги - 12 годин обмежень, чотири черги - більше 12 годин обмежень.

Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги - відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.

