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У вівторок буде застосовано декілька черг відключень
23:48 26.08.2024 |
Попередньо за інформацією від "Укренерго" буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень у вівторок, 27 серпня.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
За попередньою інформацією від "Укренерго" 27 серпня в Києві, Київській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях буде можливість задіяти графіки стабілізаційних відключень.
Черги відключень будуть застосовуватись за таким графіком:
* 00:00 - 06:00 три черги відключень
* 06:00 - 11:00 чотири черги
* 11:00 - 15:00 три черги
* 15:00 - 21:00 чотири черги
* 21:00 - 00:00 три черги
Довідка: коли обленерго застосовують одну чергу графіків відключень - це 4 години обмежень на добу, дві черги - 8 годин обмежень, три черги - 12 годин обмежень, чотири черги - більше 12 годин обмежень.
Як протягом доби розподілити це навантаження, якою буде тривалість черги - відповідальність обленерго. Саме обленерго формують відповідні графіки для кожного регіону. "Укренерго" визначає лише кількість черг, яку одночасно мають відключити всі обленерго в країні.
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