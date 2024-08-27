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АНАЛІТИКА

Держава профінансувала захист енергооб'єктів від ракет на 10%, - Шкіль

 

На сьогодні захист енергооб'єктів в тому обсязі, який доручив керівник держави, не виконаний, відповідальність за доручення президента лежить на прем'єр-міністрі.

Таку думку висловив засновник MS Capital Максим Шкіль в інтерв'ю "Економічній правді".

"На сьогодні захист енергетичних об'єктів в тому обсязі, який доручив керівник держави, не виконаний. Той захист, який сьогодні побудований, у великій мірі зроблений на ентузіазмі та відповідальності будівельних підрядних організацій", - заявив він.

Так, за даними Шкіля, другий рівень захисту (від безпілотників - ред) профінансований на 50% від мінімальної потреби. Третій рівень захисту (від ракет - ред) профінансований на 10% від того, що було запроєктовано.

"Я думаю, що другий рівень захисту в мінімальній кількості до початку опалювального сезону в межах об'єктів Агентства відновлення буде завершено", - спрогнозував засновник MS Capital.

За його словами, в уряді контроль і відповідальність за виконанням доручень президента лежить на прем'єр-міністрі.

"Я думаю, що президенту про ситуацію не доповідають, можливо вони показують фотографії 2-го рівня захисту і кажуть, що це 3-ій рівень. Вони ж не розповідають, що 2-ий рівень захисту недофінансований, а третій рівень - практично взагалі не профінансований", - продовжив Шкіль.
За матеріалами: Економічна правда
 

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