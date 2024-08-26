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АНАЛІТИКА

США почали вводити санкції проти російського тіньового флоту LNG-танкерів

 

Сполучені Штати Америки почали вводити санкції проти LNG-танкерів, які, ймовірно, входять до складу російського тіньового флоту. Про це повідомляється у санкційному списку з пакета, який США оголосили 23 серпня.

Два із них недавно завантажились газом на російському газовому заводі "Арктик LNG-2".

"Департамент вводить санкції проти кількох компаній, пов'язаних з проєктом "Арктик LNG-2", щоб створити нові перешкоди для виробництва та експорту зрідженого природного газу (LNG), а також завадити проєкту закуповувати критично важливі танкери для LNG", - йдеться в пресрелізі Державного департаменту США.

Під санкції потрапили танкери Asya Energy, Everest Energy, Pioneer (власник - Ocean Speedstar Solutions Opc Private Limited), North Air, North Mountain, North Sky і North Way (власник - White Fox Ship Management).

"Цей крок підкреслює, наскільки швидко США готові діяти: Арктик LNG-2 завантажив перше з підозрілих суден місяць тому", - пише Bloomberg.

Американські санкції проти російських танкерів раніше показали себе як ефективний інструмент. Більшість із нафтовозів, проти яких у США запровадили обмеження, після цього почали простоювати.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Росія
 

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